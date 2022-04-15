قتل طفلة رضيعة على يد زوج والدتها في بريطانيا

لندن(صدى):

شهدت مقاطعة كامبردجشاير البريطانية جريمتي تعذيب وقتل جشعتين لطفلة رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر على يد زوج والدتها.

تعرضت الطفلة تيدي ميتشل للضرب المبرح على يد زوج والدتها، كين ميتشل الباغ من العمر 32 عاماً حتى ألقت مصرعها بعد نقلها إلى المستشفي بـ 10 أيام .

ويُذكر أن الطفلة أصيبت بكسر في 17 ضلعاً و وفي جمجمتها وعظام الترقوة، كما أصيبت بنزيف في المخ، والعمود الفقري، وتلف في العين، مما أدى إلى موتها .

وتم الحكم على زوج الوالدة، كين ميتشل، بالسجن لمدة 18 عاماً بعد إقرار محكمة كامبردجشاير بتفاصيل الجريمة، كما أدينت والدة الطفلة لوتشي سميث بتهمة القسوة عليها وعدم إحسان رعايتها.