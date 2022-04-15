شركة چي إم سي تعلن عن شاحنة كانيون للطرق الواعرة لسنة 2023

أميرة خالد(صدى):

كشفت شركة “چي إم سي ” عن فئة جديدة من شاحنة البيك أب متوسطة الحجم “كانيون” وهي مستوى AT4X مخصصة للطرق الوعرة.

ومن المقرر أن تخضع سيارة البيك أب متوسطة الحجم ” چي إم سي” كانيون لعملية تحديث شاملة، وسيظهر الطراز المعاد تصميمه وتحسينه هذا الصيف ليكون موديل سنة 2023 .

وتقدم جي ام سي طراز كانيون 2022 في أربع فئات تجهيز مختلفة وهم elevation standard الأساسي و elevation و AT4 و denali الأغلى سعرا و الأعلى تجهيزًا .

ويُذكر أن جي إم سي تقدم حاليًا AT4 وتأتي مع إطارات جووديير رانجلر DuraTrac، ونظام تعليق معاد ضبطه للطرق الوعرة ، وقفل تفاضلي خلفي ، ولوحة انزلاقية لحقيبة النقل.

وسيجعل مستوى جي ام سي كانيون AT4X الجديد شاحنة البيك أب أكثر قدرة للتعامل مع الطرق الوعرة، بالأضافة إلى مزيد من المعدات المخصصة، ولم تكشف GMC عن أي مواصفات خاصة بفئة AT4X .