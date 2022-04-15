إحباط محاولة تهريب 141 ألف حبة كبتاجون في أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة

الرياض(صدى):

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 141 ألف حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في أمتعة مسافرَين قدما إلى المملكة بقصد أداء العمرة.

وأوضحت الهيئة أنه أثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية لركاب إحدى الحافلات القادمة إلى المملكة عبر منفذ الحديثة، عُثر على 141،831 حبة كبتاجون في أمتعة راكبَين، وذلك بوضع الحبوب داخل جالونات بلاستيكية، تحتوي على زيت زيتون، حيث جرى إخفاء الحبوب بطريقة فنية داخل الجالونات.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، كما أن المهربين قد يستغلون مثل هذه الأيام التي تشهد موسم العمرة، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصاد أمام محاولاتهم البائسة وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، إلى جانب سعيها الدؤوب لتوحيد الجهود وتحقيق العمل التكاملي مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك في سبيل تحقيق أمن الوطن وحماية مقدراته من هذه الآفات.

وأهابت الهيئة بالجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الرقم الدولي (00966114208417) حيث تتولى الهيئة من خلال هذه القنوات استقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ