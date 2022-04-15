الخطوط السعودية تضيف “ميكونوس” لشبكة رحلاتها الصيف المقبل

الرياض(صدى):

كشفت الخطوط السعودية عن إضافتها لجزيرة “ميكونوس” في اليونان، لشبكة وجهاتها الدولية بدءاً من شهر يوليو 2022م، وذلك في إطار حرصها على زيادة حصتها في القطاع الدولي بالوصول إلى وجهات جديدة واستثماراً لأسطولها البالغ حالياً 144 طائرة.

وسيبدأ تشغيل الرحلات إلى “ميكونوس” في الأول من يوليو القادم من مطار الملك خالد الدولي بالرياض بواقع 3 رحلات أسبوعياً خصصت لها طائرات من طراز ايرباص A320 التي تتسع لـ 110 مقاعد منها 20 مقعداً لدرجة الأعمال و 90 مقعداً لدرجة الضيافة.

يذكر أن “الخطوط السعودية” ستضيف بهذه الخطوة وجهة ثانية في اليونان بعد مدينة أثينا