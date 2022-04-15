النصر يطالب “اتحاد القدم” بسرعة إنهاء قضية “حمدالله” و”كنو”

ماجد محمد(صدى):

تجددت تحركات نادي النصر بشأن قضية لاعب الهلال محمد كنو” ولاعبها السابق عبدالرزاق حمدالله,

وطالبت إدارة النادي من اتحاد القدم ولجنتي فض المنازعات والاحتراف بأهمية المسارعة في صدور القرارات النهائية بشأن قضية محمد كنو و”حمدلله” وفقا لـ”الرياض”.

الجدير بالذكر أن نادي النصر فسخ في أواخر العام الماضي تعاقده مع “حمدالله”، كما أعلن في وقت سابق تعاقده مع لاعب الهلال محمد كنو إلا أن نادي الهلال أعلن أنه جدد عقده مع اللاعب ذاته.