بالفيديو .. سامي الجابر : أتشرف بأن أمي يمنية
قال لاعب ورئيس نادي الهلال السابق، سامي الجابر، إنه سعودي أبا عن جد، وأنه يتشرف بأن والدته الشريفة زينب بنت عبدالله يمنية الجنسية.
وأضاف أنهم اعتادوا بعد إحراز البطولات للذهاب لإمارة الرياض، لافتا إلى أنه في إحدى هذه اللقاءات قابل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي كان حينها أميرًا للرياض،اللقاء من الصفر المذاع على قناة”mbc”.
ولفت إلى أنه تم تقديم حينها للملك سلمان باسم سامي الجابر لكن الملك سلمان صحح ذلك وقال “سامي بن الجابر”، مضيفا أن ذلك كان خير دليل على معرفة ودراية الملك سلمان.
النجم #سامي_الجابر :
أتشرف بأن أمي الشريفة زينب بنت عبدالله "يمنية".. وأنا سعودي أباً عن جد@Mofeed_n@SamiAlJaber
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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/ZWox00vinJ
ShahidVIP#رمضان_يجمعنا#سامي_الجابر_من_الصفر pic.twitter.com/XxyniZymZ8
— اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) April 15, 2022
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