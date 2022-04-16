جستنية: يقولون دوري أبطال آسيا ضعيف.. قدروا يجبونها ما قدروا يجيبوها (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

علق الناقد الرياضي عدنان جستنية عن الحديث المتداول من قِبل البعض بأن دوري أبطال آسيا ضعيف هذا العام.

وقال جستنية :” يقولون أن هذه البطولة تكون أضعف، طيب هذه البطولة ضعيفة جدا هل قدروا يوصلوا لها، قدروا يحققوها.. ضعيفة نبغاهم يجيبوها.. الله يرضى عليكم جيبوها هي ضعيفة”.