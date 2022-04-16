جستنية: يقولون دوري أبطال آسيا ضعيف.. قدروا يجبونها ما قدروا يجيبوها (فيديو)
علق الناقد الرياضي عدنان جستنية عن الحديث المتداول من قِبل البعض بأن دوري أبطال آسيا ضعيف هذا العام.
وقال جستنية :” يقولون أن هذه البطولة تكون أضعف، طيب هذه البطولة ضعيفة جدا هل قدروا يوصلوا لها، قدروا يحققوها.. ضعيفة نبغاهم يجيبوها.. الله يرضى عليكم جيبوها هي ضعيفة”.
🗣 عدنان جستنيه – جدة:
يقولون دوري ابطال اسيا ضعيف… قدروا يجبونها ما قدروا يجيبوها ؟؟؟
الحصاد الرياضي …@Adnan_Jas pic.twitter.com/GUt7ilmlPP
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 15, 2022
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