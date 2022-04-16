بالفيديو والصور .. الهلال يسحق استقلول في دوري أبطال آسيا

الرياض - تصوير عبدالعزيز الحامدي (صدى):

واصل نادي الهلال انتصاراته الآسيوية بالفوز في مباراته أمام استقلال دوشنبة الطاجيكي بهدف وحيد دون رد، في المباراة ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب الهلال سلمان الفرج لينفرد بصدارة مجموعته الأولى.

وبتلك النتيجة ‏عزز ‎الهلال صدارته للمجموعة الأولى في دوري ‎أبطال آسيا حيث رفع رصيده إلى 9 نقاط مقابل 4 لJ ‎للشارقة و الريان.