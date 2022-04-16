فيديو..الدعيع يذرف الدموع بسبب سامي الجابر
لم يتمالك نجم المنتخب السابق محمد الدعيع دموعه، أثناء حديثه عن قرار إيقافه زميله سامي الجابر 6 أشهر بعد مباراة الأردن عام 1992.
وكان الجابر قد تحدث خلال برنامج اللقاء من الصفر، عن تعرضه للإيقاف لمدة 6 أشهر في بداية مسيرته، بشكل كان يهدد استكماله لمسيرته الكروية.
وقال الجابر: في مباراة الأردن، الهدف الأول للأردن سجل بالخطأ من محمد الدعيع، وخسرنا المباراة ولم نتأهل للأولمبياد.
فيما قال محمد الدعيع: إن الفرص المحققة في مباراة الأردن يمكن كانت 18، والكل ضيع فرص، وتم استبعادي أنا وسامي الجابر من مباراة سريلانكا والبحرين، رغم أن المنتخب كان بحاجتنا.
وأضاف الدعيع: إلى الآن لا أدري ليش استبعد سامي الجابر لاعب أساسي من المنتخب، ثم انهمرت دموعه خلال الحديث.
وعلق الجابر على بكاء الدعيع قائلا: أخي وصديقي الغالي ورفيق دربي أبو عبدالعزيز دموعك غالية علي الله لايحرمني صداقتك واخوتك أيها التقي النقي.
ومن جانبه رد الدعيع بقوله: أخي الغالي أبو عبدالله مشاعري تجاهك نابعةً من قلبي فأنت رفيق الدرب مُنذ جمعنا شرف تمثل منتخبات الوطن، ونادي الهلال فنعم الأخ والصديق والقائد أنت حفظك الله ووفقك.
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