سكني: التسجيل في قوائم الانتظار لا يعتبر حجزًا نهائيًا

الرياض(صدى):

أكد برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن التسجيل في قوائم الانتظار لا يعتبر حجزاً نهائياً لقطع الأراضي.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول تواجده في قائمة الانتظار، مع تحديد 4 أرقام قطع أراضٍ له دون وجود رد نهائي حول مصير استحقاقه.

وأشار برنامج سكني إلى أن خدمة سجل في قائمة الانتظار تتيح للمستفيد معرفة توفر أي قطعة في المخطط لإكمال عملية الحجز وتوقيع العقد الإلكتروني، لافتا إلى أنه يتم إشعار المستفيد بما هو شاغر من قطع الأراضي.