القبض على طاقم برنامج مقالب شهير في مصر!

القاهرة(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس الجمعة، القبض على طاقم برنامج مقالب مصري شهير بسبب بلاغ بخطف مواطن من أحد الشوارع.

وضبطت السلطات مقدم برنامج كريزي تاكسي، إبراهيم السمان، وطاقم التصوير برفقته بعد ورود بلاغ باختطاف مواطن في تاكسي.

وكشفت التحريات الأولية، أن الواقعة عبارة عن تصوير حلقة من برنامج مقالب شهير، يقوم فيها أحد الأشخاص باختلاق واقعة خطف مواطن واحتجازه داخل حقيبة سيارة.

وبينت التحريات أنه لا يوجد حالات خطف، وأن طاقم عمل البرنامج اتفق مع أحد الأشخاص لتصوير مقلب في الشارع، لكن تبين أن البرنامج يتم تصويره دون تراخيص.

وتحرر محضرا بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بتهمة مزاولة مهنة بدون ترخيص.