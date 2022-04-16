أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4.05430، العملة مقابل الريال الواحد 0.24660
– الدولار: 3.74985، العملة مقابل الريال الواحد 0.26668
– درهم إماراتي: 1.02092، مقابل الريال الواحد 0.97951
– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.76934
– دينار أردني: 5.28899، مقابل الريال الواحد 0.18907
– دينار كويتي: 12.27084 مقابل الريال الواحد 0.08142
– دينار بحريني: 9.92841، مقابل الريال الواحد 0.10055
– الريال القطري: 1.02987، مقابل الريال الواحد 0.97100
-الدرهم المغربي: 0.38080مقابل الريال الواحد 2.61837
– الجنيه المصري: 0.20341، مقابل الريال الواحد 4.91613
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