أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.05430، العملة مقابل الريال الواحد 0.24660

– الدولار: 3.74985، العملة مقابل الريال الواحد 0.26668

– درهم إماراتي: 1.02092، مقابل الريال الواحد 0.97951

– ريال يمني: 0.01498، مقابل الريال الواحد 66.76934

– دينار أردني: 5.28899، مقابل الريال الواحد 0.18907

– دينار كويتي: 12.27084 مقابل الريال الواحد 0.08142

– دينار بحريني: 9.92841، مقابل الريال الواحد 0.10055

– الريال القطري: 1.02987، مقابل الريال الواحد 0.97100

-الدرهم المغربي: 0.38080مقابل الريال الواحد 2.61837

– الجنيه المصري: 0.20341، مقابل الريال الواحد 4.91613