شركة الفنار تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الفنار، المتخصصة في مجال الصناعات والإنشاءات الكهربائية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تحليل أعمال تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو إدارة الأعمال)، مهندس صيانة ميكانيكية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، مستشار وظيفي: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، أو علوم الحاسوب).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة الفنار