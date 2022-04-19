صحة الرياض تضبط 450 مخالفة في عيادات الأسنان

سعيد العجل(صدى):

كشفت “صحة الرياض” عن ضبط 450 مخالفة ، وذلك في اطار حملتها الرقابية حيث تواصل “صحة الرياض” تنفيذ حملة رقابية عن الممارسات المخالفة في عيادات الأسنان .

كما بلغ عدد الجولات التفتيشية التي نفذتها “صحة الرياض” “1022” جولة رقابية، خلال خمسة أيام.

و بيّنت “صحة الرياض” أن أبرز المخالفات التي تقع فيها عيادات الأسنان وهي : مزاولة المهنة الصحية بدون تراخيص

نظامية ، وتجاوز الاختصاص ، وعدم وجود قائمة بأسماء الأطباء و امتیازاتهم في مكان بارز ، وكذلك استخدام أجهزة ومنتجات غير مرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وأيضاً قصور في مكافحة العدوى التعقيم ، و عدم التخلص الآمن من النفايات الطبية .

وأشارت “صحة الرياض” أن العقوبات التي سيتم تطبيقها بحق العيادات المخالفة تتضمن سجن الممارس لمدة 6 أشهر، وغرامة تصل لـ 10.000 ريال للممارس و 150.000 ريال للمؤسسة الصحية، وكذلك سحب ترخيص الممارس والمؤسسة، ومنع المؤسسة من الترخيص لمدة سنتين، إضافةً إلى عقوبة إغلاق المؤسسة.

يُذكر أن الصحة تولي جانب المراقبة والتفتيش أهمية بالغة للتأكد من تطبيق أحكام الأنظمة واللوائح للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض، وذلك من خلال المتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في مديريات الشؤون الصحية أو عن طريق الجولات المفاجئة أو التواصل مع خدمة 937، وتتخذ العقوبات اللازمة لجميع المخالفات، لمعالجة أي قصور في الخدمة الصحية المقدمة في القطاع الصحي الخاص.