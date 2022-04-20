وكيل الشناوي يكشف تفاصيل الحجز على ممتلكات حارس الأهلي وبيعها في المزاد

وكالات(صدى):

كشف وليد عبدالهادي، وكيل أعمال السابق لللاعب محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، تفاصيل بيع ممتلكات حارس الأهلي في مزاد علني.

وقال عبدالهادي :”المحكمة ستحدد موعدا لبيع ممتلكات الفيلا الخاصة بمحمد الشناوي في مزاد علني، وسيجرى إخبار الحارس الدولي بالأمر، وفي حالة رفضه سيتم إخراج مقتنيات الفيلا، لبيعها في مزاد علني أمام الجميع”.

وأضاف: “محمد الشناوي أنهى كل إجراءات التقاضي، وآخر درجات الاستشكال بعد رفض هذا الحكم”.

وتابع وليد عبدالهادي:” سأتقدم بإعلان في الجريدة الرسمية لبيع مقتنيات الفيلا الخاصة، وستحدد جلسة للبيع، وأطلب حصولي على مليون و650 ألف جنيه”

واستطرد، الشناوي عمل استشكال والحكم يعطيني الحق بالحجز على الممتلكات والمقتنيات داخل الفيلا التي يقيم فيها إذا لم يسدد المبلغ