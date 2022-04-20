محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح يونايتد برباعية نظيفة

وكالات(صدى):

قاد الفرعون المصري محمد صلاح ليفربول لفوز مثير أمام نظيره مانشيستر يونايتد برباعية نظيفة حيث أحرز هدفين وساهم في هدف آخر، في مباراة قمة في أنفيلد، ليتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وفي بداية اللقاء مرر صلاح كرة عرضية حولها زميله لويس دياز بسهولة إلى داخل الشباك، ثم سجل قائد منتخب مصر الهدف الثاني بعد تمريرة ساديو ماني في الدقيقة 22.

و أحرز ماني الهدف الثالث بعد تمريرة دياز في الدقيقة 68، قبل أن يختتم صلاح الأهداف بتسديدة ساقطة في الدقيقة 85.