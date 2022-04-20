هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات تعلن عن وظائف شاغرة
أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ.
وأوضحت التخصصات والمجالات المطلوبة:
– هندسة بأنواعهـا.
– تسويق وكتابة محتوى.
– محاسبـة ومالية.
– تصميم جرافيكي.
– نظم المعلومات الإداريـة.
– قـانـون وتـرجـمـة.
– الأمـن السيبراني.
– إدارة الأمن والسلامة.
– إدارة سلسلة الإمدادات.
– الإدارة العامـة.
– المـوارد البشريـة
وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15م، لافتة إلى التقديم من خلال الموقع
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