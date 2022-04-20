هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية (اكسبرو) عن فتح باب القبول لبرنامج التدريب التعاوني للطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم خلال الفصل الدراسي الأول لعام 1444هـ.

وأوضحت التخصصات والمجالات المطلوبة:

– هندسة بأنواعهـا.

– تسويق وكتابة محتوى.

– محاسبـة ومالية.

– تصميم جرافيكي.

– نظم المعلومات الإداريـة.

– قـانـون وتـرجـمـة.

– الأمـن السيبراني.

– إدارة الأمن والسلامة.

– إدارة سلسلة الإمدادات.

– الإدارة العامـة.

– المـوارد البشريـة

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1443/09/18هـ الموافق 2022/04/19م وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1443/10/14هـ الموافق 2022/05/15م، لافتة إلى التقديم من خلال الموقع

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