خادم الحرمين الشريفين يستقبل عميد السلك الدبلوماسي ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة

الرياض(صدى):

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ في قصر السلام بجدة، مساء الثلاثاء، عميد السلك الدبلوماسي سفير جمهورية جيبوتي لدى المملكة ضياء الدين سعيد بامخرمة، ورؤساء المجموعات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة وهم كل من: سفيرالكاميرون رئيس مجموعة قارة أفريقيا ايا تيجاني، وسفير فلسطين رئيس مجموعة الدول العربية باسم عبدالله الآغا، وسفير ألبانيا رئيس مجموعة قارة أوروبا سامي شيبا، وسفير بروناي رئيس مجموعة قارة آسيا داتو يوسف إسماعيل، وسفير البرازيل رئيس مجموعة قارة أمريكا الجنوبية مارسيلو ديلانينا، وسفير أستراليا رئيس مجموعة دول أوقيانوسيا مارك دونوفان.

ونقل السفراء لخادم الحرمين الشريفين – أيده الله – خلال الاستقبال، تحيات وتهاني أصحاب الجلالة والفخامة قادة الدول العربية والصديقة بشهر رمضان المبارك، وتهنئة جميع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة بهذه المناسبة.

وقد بادلهم خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – التهنئة بهذا الشهر الفضيل، وحمّلهم نقل تحياته لأصحاب الفخامة قادة الدول العربية والصديقة، داعياً الله العلي القدير أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية، والعالم أجمع بالخير والسلام.

حضر الاستقبال ، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.