جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا
أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي (الماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 1444هـ.
وأوضحت تنظيم برامج الدراسات العليا:
– جميع البرامج برسوم دراسية.
– يحق لغير السعوديين (من غير طلاب المنح) ممن لديهم إقامة سارية المفعول أن يتقدموا لبرامج الدراسات العليا المدفوعة.
– تتم الدراسة في برامج الدراسات العليا المدفوعة في الفترة المسائية
– تُستثنى برامج الدكتوراه المدفوعة من شرط التفرغ التام للدراسة بشرط اكتمال الموافقة المطلوبة.
– يخصص مقعدان اثنان كحد أقصى (عند الحاجة) بدون رسوم دراسية حسب الضوابط المعتمدة.
– متابعة إجراءات ومواعيد التقديم (الاختبارات التحريرية-المقابلات الشخصية-إعلان النتائج) تكون عبر بوابة التقديم الإلكتروني (عليا).
– يشترط نشر بحث علمي لتخرج الطلبة في مرحلة الدكتوراه
وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الإثنين بتاريخ 1443/10/08هـ الموافق 2022/05/09م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م، من خلال الموقع
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