جامعة الإمام محمد بن سعود تعلن موعد القبول في برامج الدراسات العليا

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مُمثلة في عمادة الدراسات العليا عن موعد القبول في برامج الدراسات العليا لمرحلتي (الماجستير والدكتوراه) للعام الجامعي 1444هـ.

وأوضحت تنظيم برامج الدراسات العليا:

– ​جميع البرامج برسوم دراسية.

– ​يحق لغير السعوديين (من غير طلاب المنح) ممن لديهم إقامة سارية المفعول أن يتقدموا لبرامج الدراسات العليا المدفوعة.

– ​تتم الدراسة في برامج الدراسات العليا المدفوعة في الفترة المسائية

– ​تُستثنى برامج الدكتوراه المدفوعة من شرط التفرغ التام للدراسة بشرط اكتمال الموافقة المطلوبة.

– ​يخصص مقعدان اثنان كحد أقصى (عند الحاجة) بدون رسوم دراسية حسب الضوابط المعتمدة.

– ​متابعة إجراءات ومواعيد التقديم (الاختبارات التحريرية-المقابلات الشخصية-إعلان النتائج) تكون عبر بوابة التقديم الإلكتروني (عليا).

– ​يشترط نشر بحث علمي لتخرج الطلبة في مرحلة الدكتوراه

وأشارت إلى أن التقديم يبدأ الإثنين بتاريخ 1443/10/08هـ الموافق 2022/05/09م وينتهي يوم الخميس بتاريخ 1443/10/18هـ الموافق 2022/05/19م، من خلال الموقع

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