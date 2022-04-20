بالفيديو.. حامل اللقب يحجز مقعده في ثمن نهائي أبطال آسيا
حقق الهلال فوزا ساحقا على استقلال دوشنبة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.
وسجل ثلاثية الهلال أوديون إيغالو في الدقيقتين 8 ، 33 من عمر الشوط الأول، من المباراة، واضاف سالم الدوسري ثالث هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.
وبتلك النتيجة حجز الهلال مقعده في ثمن نهائي أبطال آسيا كأول فريق يتأهل من القارة.
أهداف المباراة ⚽
ثلاثية تصعد بالهلال إلى الدور الثاني ✅🇸🇦#استقلول 0 – 3 #الهلال#استقلول_الهلال#دوري_أبطال_آسيا#قنوات_SSC pic.twitter.com/PFnJs7PBKN
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) April 19, 2022
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