بالفيديو.. حامل اللقب يحجز مقعده في ثمن نهائي ‎أبطال آسيا

نواف السالم(صدى):

حقق الهلال فوزا ساحقا على استقلال دوشنبة بثلاثة أهداف نظيفة ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وسجل ثلاثية الهلال أوديون إيغالو في الدقيقتين 8 ، 33 من عمر الشوط الأول، من المباراة، واضاف سالم الدوسري ثالث هدف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وبتلك النتيجة حجز الهلال مقعده في ثمن نهائي ‎أبطال آسيا كأول فريق يتأهل من القارة.