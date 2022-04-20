شركة المراعي تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الخرج، والرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مهندس تخطيط (للجنسين/ الخرج): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية)، مسؤول تقنية المعلومات (للرجال/ الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص تقنية المعلومات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 19 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة المراعي