الخارجية تدين الهجوم الإرهابي المزدوج في النيجر

الرياض(صدى):

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع على مركز الشرطة الحدودي ببلدة (بيتيلكولي)، ومعسكراً للحرس الوطني النيجري في محافظة (جادو) بجمهورية النيجر، ونتج عنهما مقتل (11) جندياً، وإصابة (11) آخرين منها إصابات خطرة، معربة عن بالغ الأسى والمواساة لأسر الضحايا ولحكومة وشعب النيجر الشقيق.

وأكدت وزارة الخارجية، وقوف المملكة العربية السعودية مع النيجر، ورفضها التام لكل أشكال العنف والإرهاب والتطرف مهما كانت صوره ودوافعه.