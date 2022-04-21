“الجوازات” تدعم منافذها بأجهزة كشف التزوير لضبط المخالفين بموسم العمرة

الرياض(صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات استقبال طلبات تمديد تأشيرات العمرة الواردة من وزارة الحج والعمرة للحالات المرضية وإجراء التمديد اللازم.

وأضافت ، خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الثاني لاستعراض خطط العشر الأواخر من شهر رمضان، أن هناك فرق الدعم الفني والتقني على مدار 24 ساعة في جميع منافذ المملكة لضمان سير العمل على أكمل وجه.

وأكدت أنه سيتم دعم جميع المنافذ بأجهزة متقدمة كشف التزوير لضبط المخالفين خلال العشر الأواخر من شهر رمضان، فضلا عن أجهزة لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن لأداء العمرة.