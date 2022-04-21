محمد نور: اللي يقدر يجمع 3 حريم في بيت واحد قوي الشخصية

نواف السالم(صدى):

تحدث نجم نادي الاتحاد والمنتخب الوطني سابقا محمد نور، عن ملامح شخصية والده، موضحا أنه كان قوي الشخصية، وغرس فيه وفي أخوته أهمية الترابط الأسري.

وأوضح نور خلال برنامج ذات مع سامي الجابر، أن أسرته كانت تتكون من 28 أخ وأخت ، قائلا: كلنا في بيت واحد، فالواد كان متزوجا بـ 4 زوجات، وكنا 3 عوائل في مبنى واحد.

وأشار إلى أنه طوال عمره ما كان هناك تفرقة بين أخوانه من والده ووالدته وأخوانه الآخرين، قائلا: كلنا نفس الترابط وهذا ما غرسه فينا الوالد، وأنا انتقلت من البيت بعمر 24 سنة هذا دليل على الترابط، واللي يقدر يحكم 3 حريم في بيت واحد أكيد بيكون قوي الشخصية.