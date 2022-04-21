المريسل ينشر بيانًا قديمًا لحمدالله: أعانك الله على الجاي

نواف السالم(صدى):

نشر الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل، أمس الأربعاء، بيانًا قديمًا للاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم الاتحاد، والذي كان قد نشره بمجرد فسخ عقده مع النصر.

وأرفق المريسل بيان حمدالله القديم بتعليق قال فيه: أنقلوها لـ عبدالرزاق، أعاننا الله على ما مضى، وأعانك الله على اللي جاي.

وكان حمدالله قد وجه الشكر إلى سعود السويلم رئيس النصر السابق وأحمد البريكي المسؤول في النادي مع توجيه الشكر لإدارة صفوان السويكت وعبدالرحمن الحلافي، مع عدم توجيهه للشكر لإدارة مسلي آل معمر، وأكد لجماهير النصر على أنه سيعود يومًا ما.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان نادي النصر في الأيام القليلة الماضية عن تقدمه بشكوى ضد حمدالله ونادي الاتحاد، بسبب تداول مقطع صوتي له متحدثًا مع حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم حول فسخ العقد مع النصر.