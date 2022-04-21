أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.06155، العملة مقابل الريال الواحد 0.24616

– الدولار: 3.75010، العملة مقابل الريال الواحد 0.26666

– درهم إماراتي: 1.02096، مقابل الريال الواحد 0.97947

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.73148

– دينار أردني: 5.28935، مقابل الريال الواحد 0.18906

– دينار كويتي: 12.28109 مقابل الريال الواحد 0.08142

– دينار بحريني: 9.94703، مقابل الريال الواحد 0.10054

– الريال القطري: 1.02997، مقابل الريال الواحد 0.97091

-الدرهم المغربي: 0.38171مقابل الريال الواحد 2.62248

– الجنيه المصري: 0.20279، مقابل الريال الواحد 4.93132