الزلال: أطالب بتطبيق أشد العقوبات على كل من اخطأ بقضية حمدالله
طالب الناقد الرياضي عبدالعزيز الزلال، بتطبق أشد العقوبات على من أخطأ في قضية النصر والاتحاد والمهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.
وتفصيلاً، قال “الزلال” في حديثه: “المهم هو الأدلة الموجودة باللجان التي ستحقق في قضية حمدالله، فالدوري السعودي يعتبر من أفضل الدوريات في قارة آسيا”.
وتابع: “أنا أطالب وبشدة بتطبيق أشد العقوبات على كل من أخطأ سواء النصر أو الاتحاد أو حمدالله،.فإذا كان هناك تهاون أو تقصير في إصدار عقوباتك في هذه القضية بالتحديد فسوف تعاني من هذه القضايا لمدة 10 سنوات”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 عبدالعزيز الزلال: أطالب وبشدة بتطبيق أشد العقوبات على كل من أخطأ سواء النصر أو الاتحاد او "حمدالله" وفي أسرع وقت.
الحصاد الرياضي …@alzallal2 pic.twitter.com/6uyW1aj158
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 20, 2022
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