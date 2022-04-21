أسعار النفط تعاود الارتفاع بأكثر من 1% وخام برنت يتخطى 108 دولار

وكالات(صدى):

سجلت أسعار النفط اليوم الخميس، ارتفاعًا متزامنة مع قلق المستثمرين من شح المعروض العالمي مع تخطيط ألمانيا لحظر الخام الروسي، والتراجع الحاد لمخزونات النفط الأمريكية.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.35% أو بقيمة 1.44 دولار إلى 108.24 دولار للبرميل، في تمام الساعة 10:06 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 1.2% أو 1.24 دولار عند 103.43 دولار للبرميل.

وفي السياق أعلنت ليبيا أمس الأربعاء أنها تخسر أكثر من 550 ألف برميل يوميًا من إنتاج النفط بسبب إغلاقات الحقول الرئيسية ومرافئ التصدير.