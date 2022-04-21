المرور يضبط قائد مركبة لمخالفته النظام

الرياض(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور، مع بلاغ أحد المواطنين حيث وثق مخالفة قائد مركبة من خلال صورة ، يظهر فيها صاحب الهايلوكس يقف باليمين ويقفل الطريق ومانع الإلتفاف يمين.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع “تويتر”: “نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنَّه تمَّ ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام”.

وكانت الإدارة العامة للمرور، قد نصحت بتوخّي الحذر أثناء تصوير الحوادث المرورية؛ حيث قالت الإدارة، عبر تويتر، بنصيحة لكل متابعيها: الحذر واجب اهتم بسلامتك أثناء تصوير الحادث.