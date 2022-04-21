لاعب الشباب: مستعدون لمواجهة مومباي سيتي وهدفنا تحقيق الفوز

ماجد محمد(صدى):

قال لاعب الشباب عبدالله الجوعي، إن جميع اللاعبين في فريقه مستعدون للمواجهة المقبلة أمام مومباي سيتي الهندي.

وأوضح عبدالله الجوعي، أن الهدف هو تحقيق الفوز، مبينا أن المباراة كباقي المباريات مستعدون لها استعدادا جيدا، وحريصون على الفوز بها.

ولفت:”الفريقان يعرفان بعضهم جيدا، بعد أن التقينا في افتتاحية البطولة”، موضحا:” تعرفنا على فريق مومباي سيتي جيدا بعد المباراة السابقة وأصبح واضحا لنا لذلك الفوز عليه غدا هو هدفنا”.

ويواجه الشباب، مومباي سيتي الهندي، مساء غد الجمعة، بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.