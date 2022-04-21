النيابة العامة: السجن والغرامة والإبعاد للمتسولين من غير السعوديين

الرياض(صدى):

أكدت النيابة العامة أنه يُحظر التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، كما تُصادر -بحكم قضائي- جميع الأموال النقدية والعينية التي حصل عليها المتسول من تسوله، أو التي من شأنها أن تستعمل فيه.

وأضافت أن عقوبة التسول تتمثل في السجن مدة 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 50 ألف ريال، ومضاعفة العقوبة في حال العود بما لا يتجاوز ضعف الحد الأقصى المقرر له.

وأشارت إلى أنه يبعد عن المملكة كل من عوقب من غير السعوديين عدا زوجة السعودي أو زوج السعودية أو أولادها وفقا لأحكام هذه المادة بعد انتهاء عقوبته وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ويمنع من العودة للمملكة باستناء أداء الحج والعمرة.