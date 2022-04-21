جستنية يتهم إحدى الفرق بخلق المشاكل لإلهاء جماهيرهم عن البطولات التي لم يحققوها

نواف السالم(صدى):

أثار الناقد الرياضي عدنان جستنية حالة واسعة من الجدل عبر تغريدة غامضة له على موقع تويتر، أشار من خلالها إلى فريق يشغل جماهيره بالقضايا والمشاكل لإلهائهم عن البطولات التي لم يحققها.

وقال جستنية عبر حسابه على تويتر :” ‏مش فاضين وشغالين يكسبوا قضايا وحدة وراء الثانية ويلي بالي بالكم شغالين بدورا قضايا يشغلوا بها جماهيرهم

يشغلوهم عن ايه؟”.

وأضاف ” عن بطولات لم يحققوها هذا الموسم رغم كل الامكانات التي توفرت للفريق ووفرة في المال.

وعن لاعب هداف فرطوا فيه، وعن لاعبين دخلوا في مفاوضات نادي الاتحاد تفاص معاهم”.