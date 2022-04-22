مشروع نيوم يعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

وأوضحت الإدارة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير مدرسة أوكساجون، مشرف التسجيل، مشغل مركز التحكم/ عمليات المياه، مدير المشاتل وسلسلة التوريد، مدير سياسة الطاقة والتخطيط، مدير الوقود المستدام، مدير تنظيم الطاقة، مدير الترميم الميداني، قائد مراقبة المشروع/ مشروع إعادة التخضير، مدير أول المحتوى التراثي، مدير البرنامج/ المبادرات الخضراء، مدير التدريس والتعلم.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مشروع نيوم