أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني(صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4٫06597، العملة مقابل الريال الواحد 0٫24594

– الدولار: 3٫75049، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26663

– درهم إماراتي: 1٫02107، مقابل الريال الواحد 0٫97937

– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72461

– دينار أردني: 5٫28990، مقابل الريال الواحد 0٫18904

– دينار كويتي: 12٫28505 مقابل الريال الواحد 0٫08140

– دينار بحريني: 9٫94952، مقابل الريال الواحد 0٫10051

– الريال القطري: 1٫03007، مقابل الريال الواحد 0٫97081

-الدرهم المغربي: 0٫38189 مقابل الريال الواحد 2٫62123

– الجنيه المصري: 0٫20188، مقابل الريال الواحد 4٫95349