أسعار العملات مقابل الريال اليوم
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
– اليورو: 4٫06597، العملة مقابل الريال الواحد 0٫24594
– الدولار: 3٫75049، العملة مقابل الريال الواحد 0٫26663
– درهم إماراتي: 1٫02107، مقابل الريال الواحد 0٫97937
– ريال يمني: 0٫01499، مقابل الريال الواحد 66٫72461
– دينار أردني: 5٫28990، مقابل الريال الواحد 0٫18904
– دينار كويتي: 12٫28505 مقابل الريال الواحد 0٫08140
– دينار بحريني: 9٫94952، مقابل الريال الواحد 0٫10051
– الريال القطري: 1٫03007، مقابل الريال الواحد 0٫97081
-الدرهم المغربي: 0٫38189 مقابل الريال الواحد 2٫62123
– الجنيه المصري: 0٫20188، مقابل الريال الواحد 4٫95349
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