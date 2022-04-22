مستشفى قوى الأمن يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف برنامج مستشفى قوى الأمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وصحية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المستشفى في مدينة الرياض.

وأوضحت إدارة المستشفى، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مشرف فني هندسي، طبيب مقيم أطفال، طبيب نائب/ طب الأسرة.

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 21 إبريل 2022م، فيما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مستشفى قوى الأمن .