الجماز: أنا مع ذهاب قضية حمدالله والنصر والاتحاد إلى الفيفا

ماجد محمد(صدى):

أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أنه يؤيد ذهاب قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والنصر والاتحاد إلى الفيفا.

وقال “الجماز” في حديثه عن القضية: “أنا سعيد بتدوير قضية النصر وحمدالله ويكون عند الفيفا، على الأقل ستكون قلوبنا مطمئنة لما سيصل إليه القرار”.

وأضاف: “بالنسبة لبعض الجماهير النصراوية تواجه إلى الآن رئيس لجنة الاحتراف جابر سعد بتغريداته السابقة فكان الأولى بهم العودة لتغريدات رئيس النادي”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.