الجماز: أنا مع ذهاب قضية حمدالله والنصر والاتحاد إلى الفيفا
أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أنه يؤيد ذهاب قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله والنصر والاتحاد إلى الفيفا.
وقال “الجماز” في حديثه عن القضية: “أنا سعيد بتدوير قضية النصر وحمدالله ويكون عند الفيفا، على الأقل ستكون قلوبنا مطمئنة لما سيصل إليه القرار”.
وأضاف: “بالنسبة لبعض الجماهير النصراوية تواجه إلى الآن رئيس لجنة الاحتراف جابر سعد بتغريداته السابقة فكان الأولى بهم العودة لتغريدات رئيس النادي”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.
🗣 عبدالرحمن الجماز : أنا مع ذهاب قضية حمدالله والنصر والاتحاد إلى الفيفا لاتخاذ القرار المناسب لكل الأطراف .
الحصاد الرياضي …@Aljamaz8910 pic.twitter.com/p7H2P3ff7U
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) April 21, 2022
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