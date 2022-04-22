بالفيديو.. القبض على متسولين بالمنطقة الشرقية

علي القحطاني(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية من القبض على ستة نساء منهم خمسة من الجنسية اليمنية وأخرى سورية الجنسية؛ وذلك بعد قيامهم بالتسول بشكل مباشر.

كما تم ضبط امرأة وطفل يمنية الجنسية مخالفة لنظام أمن الحدود تقوم بالتسول بالجلوس أمام أحد جسور المشاه.

وتم القبض على امرأة أخرى مخالفة لنظام أمن الحدود تقوم بالتسول أمام أحد المنتزهات وذلك باستعطاف المتواجدين من المارة والمتنزهين.

كما تم القبض على “مخالف” لنظام أمن الحدود بعد قيامه بالتسول بشكل مباشر أمام المحلات التجارية.