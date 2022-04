شاهد.. بايدن يقع في موقف محرج لفشله في نطق اسم نائب

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في موقف محرج أثناء إلقاء كلمة؛ بعد أن فشل في نطق اسم نائب بالكونغرس بطريقة صحيحة.

ووجد “بايدن” صعوبة في نطق اسم النائب الديمقراطي إيرل بلومنهاور، فنطق أحدهم الاسم صحيحاً إلى جانبه، فرد الرئيس الأميركي “أعرف”.

وحاول “بايدن” تجاوز الموقف المحرج مع الحضور قائلاً: “يمكنكم أن تسموني بيدن.. جو بيدن”.

وجاء ذلك خلال حديث “بايدن” عن أهمية قانون البنية التحتية الذي أقره الكونغرس الخريف الماضي.

President Biden mispronounces the name of Rep. Earl Blumenauer (D-OR) while delivering remarks on infrastructure:

“You can call me Bidden, Joe Bidden.” pic.twitter.com/0mOU6HwbUJ

— The Recount (@therecount) April 21, 2022