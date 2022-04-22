شروط ومتطلبات رخصة مزاولة نشاط مرافق الإيواء السياحي في مكة والمدينة

مكة المكرمة(صدى):

وافق وزير السياحة، أحمد بن عقيل الخطيب، على تطبيق الشروط والمتطلبات على كافة الطلبات المقدمة للوزارة للحصول على رخصة لمزاولة نشاط مرافق الإيواء السياحي في المنشآت الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي مكة المكرمة، والمدينة المنورة حتى تاريخ 15 /12 /1443هـ.

وتضمنت الشروط والمتطلبات العامة لطلب الحصول على الرخصة أن يكون سعودي الجنسية سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، أو مستثمراً أجنبياً حاصلاً على ترخيص لممارسة النشاط التجاري في المملكة وفق الأنظمة واللوائح السارية، وأن يعين شخص يمثل مرفق الإيواء السياحي للتعاملات مع الوزارة أثناء فترة الترخيص أو بعده على مدار الساعة.

كما شددت على تقديم عدد من الوثائق، منها ما يثبت معلومات العنوان الوطني والعناوين الرسمية لمرفق الإيواء السياحي أينما ينطبق، أصل المخططات المعتمدة من مكتب هندسي معتمد، وفقا لما ذكرته الجريدة الرسمية “أم القرى”.

كما شملت الشروط والمتطلبات الواجب توفرها للحصول على الرخصة سجل تجاري صادر من وزارة التجارة، وعقد التأسيس بالنسبة للشركة إن وجد، وترخيص من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ساري المفعول، وتصريح من المديرية العامة للدفاع المدني ساري المفعول.