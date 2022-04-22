بالفيديو .. سجن أمن الدولة في بريدة يتوج الهلال بلقب البطولة الرمضانية

يوسف الحميد(صدى):

توج سجن المباحث العامة التابع لرئاسة أمن الدولة في القصيم فريق الهلال بلقب البطولة الرمضانية للنزلاء.

وأبدى نزيل وكابتن فريق الهلال، هايل الشمري، سعادته بالفوز، مؤكدًا أن المباراة كانت حماسية، وأنهم بذلوا كل جهودهم لتحقيق الفوز، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة “الإخبارية”.

وشهد الحفل إقامة المباراة النهائية لكرة الطائرة وتتويج الفريق البطل بالمركز الأول، بالإضافة إلى عرضة نجدية وأوبريت وطني، وذلك بمشاركة 200 نزيل و22 نزيلة.

كما تم تتويج بقية الفائزين في الأنشطة والمسابقات التي شملت مسابقة للقرآن الكريم، وأخرى للحديث النبوي، ومسابقة في القسم الثقافي، ومسابقات أخرى رياضية واجتماعية.