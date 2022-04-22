الصحف العالمية : مبابي لن يأتي وحيدا.. وبرشلونة يؤخر حفل الريال (صور)

وكالات(صدى):

أرجأ تعيين مانشستر يونايتد للهولندي إيريك تين هاغ مدربا جديدا، وفوز برشلونة على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني ليؤجل تتويج ريال مدريد باللقب، وزيارة والدة كليان مبابي لقطر، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

وركزت صحيفة “ماركا” على ريال مدريد ومطالبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي التعاقد مع مدافع تشيلسي روديغر، وكتبت: ”أنشيلوتي يطالب بروديغر“.

وتحدثت عن نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال بيتيس وفالنسيا من خلال حوارات مع المدافع مارك بارترا وبراين خيل.

كما اهتمت بزيارة والدة كليان مبابي لقطر، وكتبت: ”إنذار / والدة مبابي في قطر“.

وسلطت صحيفة “سبورت” الضوء على فوز برشلونة أمام ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”ردة فعل الأبطال“، كما اهتمت بتجديد كارلوس سانز عقده مع فيراري في سباقات الفورمولا 1، وكتبت: ”سانز يجدد عقده مع فيراري لسنتين“.

فيما اهتمت “موندو ديبورتيفو” بفوز برشلونة أمام ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”يعرفون المعاناة“.

بينما أشارت “أس” على سوق انتقالات ريال مدريد في الصيف القادم، وكتبت: ”كليان مبابي لن يأتي وحيدا“، واهتمت بفوز برشلونة على ريال سوسيداد 1-0 في الدوري الإسباني، وكتبت: ”برشلونة يؤخر الحفل“.