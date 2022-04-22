هيئة الصحة العامة : نوصي للأطفال من عمر سنة لسنتين ممارسة الأنشطة البدنية ٣ ساعات يومياً

الرياض(صدى):

قدمت هيئة الصحة العامة عدة نصائح هامة للأطفال من عمر سنة لسنتين، مشيرة إلى عدد من الممارسات الرياضية المفيدة لهم والواجب اتباعها يوميا.

و أوصت هيئة الصحة للأطفال من سنة إلى سنتين أن يقضوا ما لا يقل عن (٣ ساعات) في ممارسة الأنشطة البدنية بأنواعها في اليوم الواحد، مثل المشي، والجري، واللعب بالكرة، وركوب الدراجة.

وقالت هيئة الصحة العامة عبر موقعها على تويتر :” ‎ لا ننصح بالجلوس لمشاهدة التلفاز للأطفال من عمر سنة إلى سنتين، بل بتشجيعهم للمشاركة في الأنشطة كالقراءة وسرد القصص”.