فايز المالكي تغالبه الدموع مع حالة أحد السودانيين في برنامج إنسان

الرياض(صدى):

لم يتمالك الفنان الإنسان فايز المالكي نفسه ويحبس دموعه، وهو يتفاعل بصدق مع حالة أحد السودانيين وهو يحكي تفاصيل اللحظات الصعبة التي مرت عليه وعلى أسرته وهو يجد نفسه في العراء دون مأوى ودون غطاء أو كساء او دواء، بسبب الفيضان الذي غمر قريته الوديعة في ولاية نهر النيل خارج الخرطوم، وذهب بالزرع والضرع والأملاك والأنعام ودمر البيوت.

وبالرغم من أنه ليس من سمع كمن رأى ولكن الممثل القدير فايز المالكي، أستطاع أن يعبر عن مشاعر سعودية إنسانية ترجمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على أرض الواقع من خلال المساعدات العاجلة التي قدمها لعدد كبير من القرى السودانية التي اصابها فيضان النيل بضرر كبير ماديا ومعنويا.

ونقل المالكي عبر نافذة برنامج (إنسان) الذي تبثه القناة السعودية ضمن برامجها الرمضانية للعام 2022، حجم المساعدات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للشعب السوداني، من تقديم معونات مباشرة للمتضررين من الفيضانات في اطراف العاصمة السودانية الخرطوم الذين يعيشون في الريف من يعاني ويلات كوارث الفياضناتوالسيول.

وقال المالكي: “في قرية بولاية نهر النيل خارج الخرطوم قابلنا اهلها بحفاوة لم تكن بغريبة على السودانيين اهل الطيبة والكرم الاصيل، حيث بدانا بالسؤال عن احوال القرية واهلها وعن الفيضان وما خلفه من كوارث يفصحوا الاهالي عن لحظات صعبة مرت بهم ، منها غرق محاصيلهم ودمار بيوتهم، ومتابعة أحوال تركو ببوتهم ونزحوا الى اطراف بعيد عن القرية”.

ونقل المالكي معاناة بعض احد الاهالي الذي كان يتفقد ويخدم اهله ويرفع لهم المعينات مستغلا بصيرته عندما خذلته ابصاره وهو لديه سبعة من المكفوفين ومع ءلك يكون في الخطوط الاولى دعما وانقاذغرقت مزرعته وعندما كسر الفيضان كان خدمة مركز الملك سلمان حاضرا بجسر جوي فيه الخيام وبطاطين الغطاء والمواد الغذائية.

وينقل البرنامج مشاعر الممثل القدير فايز وكانت قد غالبته دموعه وهو يسمع تفاصيل معاناة احدهم فترك التسجيل وخرج ليمسح دموعه، حيث بلغ عدد المتضررين 500 الف متضررا، لكن الرحمة والتعاضد والتكافل مع بعضهم يسندهم، تم تقديم 300 الف سلة وحقيبة ايوائية وغذائية استفاد منها اكثر من مليون شخص وشملت جميع الولايات في السودان بتكلفة اجمالية تبلغ 17 مليون دولار).

هذا وقد دأبت هيئة الإذاعة والتلفزيون على صنع ورعاية الإبداع لتحقيق التميز في المحتوى البرامجي من حيث التطوير، حيث حشدت طاقات خلاقة لبرامجها في دورتها لرمضانية 2022،ببث أعمال متنوعة على جميع قنواتها ومنصاتها المختلفة، وعرض باقة مميزة من البرامج والمسلسلات لعددٍ كبيرٍ من نجوم المملكة والعالم العربي.