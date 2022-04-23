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شركة الزمازمة تعلن فتح باب التوظيف الموسمي للجنسين

شركة الزمازمة تعلن فتح باب التوظيف الموسمي للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة الزمازمة عن فتح باب التوظيف الموسمي لموسم حج عام 1443هـ، لحملة الإبتدائية فما فوق للرجال والنساء.

الوظائف المتاحة بمسمى: مدير مركز التوجيه والتفويج- نائب مدير مركز التوجيه والتفويج- مشرف فترة – منسق سقيا ميداني- مدير فرع مراكز التوزيع داخل مكة- نائب مدير فرع (مراكز التوزيع داخل مكة- مشرف ميداني- موزع ميداني- مدير ادارة المتابعة والمراقبة الميدانية- نائب مدير ادارة المتابعة والمراقبة الميدانية- متابع ميداني – منسق ادارة المتابعة والمراقبة الميدانية.

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