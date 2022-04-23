أسعار العملات مقابل الريال اليوم

علي القحطاني (صدى):

تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم السبت، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

– اليورو: 4.06268، العملة مقابل الريال الواحد 0.24690

– الدولار: 3.75036، العملة مقابل الريال الواحد 0.26664

– درهم إماراتي: 1.02103، مقابل الريال الواحد 0.97940

– ريال يمني: 0.01499، مقابل الريال الواحد 66.72702

– دينار أردني: 5.28971، مقابل الريال الواحد 0.18905

– دينار كويتي: 12.26260 مقابل الريال الواحد 0.08149

– دينار بحريني: 9.94253، مقابل الريال الواحد 0.10058

– الريال القطري: 1.03003، مقابل الريال الواحد 0.97084

-الدرهم المغربي: 0.38071مقابل الريال الواحد 2.62668

– الجنيه المصري: 0.20169، مقابل الريال الواحد 4.95798