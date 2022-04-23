جستنيه: نصحت نادي النصر بسحب الشكوى المقدمة ضد الاتحاد

نواف السالم(صدى):

نصح الناقد الرياضي عدنان جستنيه، نادي النصر بسحب الشكوى الخاصة بنادي الاتحاد بشأن قضية المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله.

وقال “جستنيه” في حديثه: “نصحت إدارة نادي النصر بسحب الشكوى فحتى التسجيلات لا ترتقي لجوانب يمكن للنصر فيها الفوز بالقضية”.

وأضاف: “هناك افتراض أيضًا بعدم صحة شكوى النصر فهنا سيصبح الموقف غير محايد في نظر الرأي العام، ولجنة الانضباط لم تتدخل في الموضوع نهائيًا”، وذلك بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.