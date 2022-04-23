شركة العربية للعود توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة العربية للعود عن توفر وظيفة تقنية شاغرة لحملة البكالوريوس للعمل في مدينة الرياض، وفقًا للمسميات والشروط التالية:

المسمي الوظيفي:

– أخصائي نقاط البيع (Point of Sale Specialist).

الشروط:

– درجة البكالوريوس في (علوم الحاسب).

– خبرة لا تقل عن سنتين في نفس المجال.

– الإلمام بأنظمة التشغيل ومهارات الكمبيوتر والتطبيقات.

– القدرة على العمل ضمن فريق وتحت أي ضغوط.

إجادة اللغة الإنجليزية.

المسؤوليات الرئيسية:

– متابعة مخازن المنطقة الإدارية مباشر.

– عمل تقرير يومي عن حالة المخازن الخاصة بالمنطقة الإدارية.

– متابعة الأعطال والمشاكل الفنية في أجهزة نقاط البيع وملحقاتها المراد معالجتها أو استبدالها.

– متابعة مخازن المنطقة بشكل يومي والتأكد من سلامة اتصالات الفروع.

– متابعة نظام الدعم الفني والتذاكر للمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشاكل وتقديم الدعم اللازم.

– تجهيز أجهزة نقاط البيع الجديدة وملحقاتها وضبط إعدادات برامج نقاط البيع وربط قواعد البيانات بها والتأكد من سلامة عملها.

وأوضحت الشركة أنه يمكن معرفة المزيد من التفاصيل عن الوظيفة ومتطلباتها والتقديم عليها من خلال رابط الموقع.