آرسنال يتخطى مانشستر يونايتد بثلاثية في الدوري الإنجليزي

وكالات(صدى):

فاز فريق آرسنال، على نظيره مانشستر يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز آرسنال هدفه الأول في الدقيقة 3، عن طريق نونو تافاريس، وسجل الهدف الثاني لآرسنال في الدقيقة 31 عن طريق بوكايو ساكا.

وتمكن مانشستر يونايتد من تسجيل هدف في الدقيقة 34عن طريقه نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وخقق آرسنال هدفه الثالث في الدقيقة 70 عن طريق جرانيت شاكا.

وبهذه النتيجة، رفع فريق آرسنال رصيده إلى 60 نقطة في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 54 نقطة في المركز السادس.