عندما تعطي لا تنتظر المقابل

من الجميل في العطاء أن تعطي من يستحق العطاء

ولكن الأجمل أن تعطي للجميع من يستحق العطاء وحتى من لا يستحق

بمعنى الشخص الذي يستحق العطاء دائما يعترف بفضل المعطي

ومن لا يستحق العطاء بالتأكيد هو الشخص الذي ينكر العطاء

دائما الأشخاص المميزون يقدمون العطاء ولا ينتظرون الجزاء ولا يبحثون عن منفعة شخصية لهم

أما غيرهم من الأشخاص يبحثون عن مصلحتهم حتى في العطاء وهم أيضا ينتظرون الرد

عود نفسك على الشعور بعطاء الآخرين

وتقدير العطاء المقدم لك من قبل الآخرين

العطاء دون مقابل يستلذ به صاحبه قبل الشخص الذي يتلقى العطاء

كلما زاد عطاءك زاد رضاك عن ذاتك

كلما أعطيت زاد الشي الذي تمنحه قوه وجمال

قديما قالوا اليد العليا خير من اليد السفلى

عود نفسك أن تكون يداً عليا بالعطاء

ولا تكن يدك سفلى بالاستعطاء

حاول أن تنتهز الفرص لمساعدة الآخرين

لاحظ انتهاز الفرص يعني ملاحظاتها بشدة وقوة الملاحظة من أجل إعطاء الآخرين

ليس المهم أن نتحدث عن ثمار العطاء

في هذه المقاله لا نسلط الضوء على ثمار العطاء

بل نسلط الضوء على العطاء اللامحدود

وأخيرا يمكننا أن نعطي دون محبة لكن لا يمكننا أن نحب بدون عطاء

العطاء أنواع ومن أهمها عطاء الحب

الحب أن تعطي بلا حدود وتعطي بدون مقابل

حب الوالدين لأبنائهما

حب الإخوة.