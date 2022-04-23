البايرن يسحق دورتموند ويتوج باللقب العاشر تواليا

وكالات(صدى):

حسم فريق بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني لكرة القدم «بوندسليجا» للموسم الجاري، بعدما تغلب على بوروسيا دورتموند بنتيجة 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات المرحلة 31 من المسابقة.

وتقدم بايرن في الدقيقة 15 من عمر المباراة عن طريق سيرجي جنابري، قبل أن يضيف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وسجل إيمري كان الهدف الوحيد لدورتموند من ضربة جزاء في الدقيقة ٥٢، فيما أحرز جمال موسيالا الهدف الثالث للفريق البافاري .

ورفع البايرن رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول، متفوقاً بفارق 12 نقطة عن دورتموند صاحب المركز الثاني، قبل نهاية المسابقة بثلاث مراحل